Al Bano Carrisi e Romina Power hanno formato insieme una delle coppie più belle dello spettacolo italiano e per la prima volta il cantante ha confessato a Oggi i motivi per cui si è separato dalla celebre cantante e come avrebbe vissuto il suo divorzio. Qualche giorno fa l’avvocatessa Bernardini De Pace, che si era occupata della loro separazione, aveva detto:

“Qual è il divorzio celebre più sanguinoso che ho seguito? Quello di Al Bano e Romina”. Al Bano ha colto l’occasione per chiarire: “Che si calmi sennò non la chiamerò mai più de Pace ma de Guerra”, e ancora: “Se sanguinoso è stato, una bella impostazione l’ha data lei. Prendiamoci le responsabilità”.

Al Bano Carrisi e il divorzio da Romina Power: le parole

Al Bano oggi è riuscito a stabilire un nuovo rapporto con Romina Power, ma lui stesso ha svelato quanto il divorzio dalla cantante sia stato doloroso e quanto lo abbia fatto soffrire. Al settimanale Oggi il cantante ha anche confessato che una delle cause della loro separazione sarebbe stata l’uso da parte di Romina della marijuana.

“Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”, ha ammesso.

