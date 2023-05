Dopo l’addio all’Isola dei Famosi Paolo Noise ha fatto chiarezza in merito a ciò che gli sarebbe accaduto e alle sue condizioni di salute.

Paolo Noise è stato costretto a dire addio all’Isola dei Famosi per accertamenti medici e per la prima volta da quando ha lasciato il programma ha svelato attraverso i social cosa gli sarebbe accaduto.

“In breve ho avuto un picco pressorio molto importante, 160 su 110, dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato. Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti a prendermi immediatamente, è stata una roba molto pesante”, ha dichiarato, e ancora: “Mi hanno stabilizzato, poi è arrivato l’elicottero di notte, con la pioggia. Mi ha portato prima in un centro medico, poi ancora in terapia intensiva. In 40 minuti ho preso due elicotteri, mi hanno fatto due stabilizzazioni due medici diversi.”

Paolo Noise

Paolo Noise in terapia intensiva: come sta

Paolo Noise ha rotto il silenzio dopo la terribile disavventura da lui vissuta negli ultimi giorni e sul malore che lo ha costretto a dire addio all’Isola dei Famosi.

Oggi fortunatamente starebbe meglio e lui stesso ha confessato che dovrà sottoporsi in futuro a dei regolari controlli. Sui social in tanti gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di conforto, e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni di salute.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG