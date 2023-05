Secondo The Pipol Gossip Francesco Totti avrebbe inviato dei messaggi a una naufraga dell’attuale stagione dell’Isola dei Famosi.

Francesco Totti è finito ancora una volta sulla cresta del gossip e, secondo The Pipol Gossip, l’ex calciatore avrebbe inviato alcuni messaggi a un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi dopo la sua separazione da Ilary Blasi (e prima del suo incontro con Noemi Bocchi). Al momento sulla questione non vi sono conferme e non è dato sapere chi sia la concorrente in questione.

Francesco Totti

Francesco Totti e una naufraga: lo scoop

Da quando ha annunciato il suo addio a Ilary Blasi, Francesco Totti è finito al centro dell’attenzione generale e, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare l’ennesimo gossip attorno alla sua vita privata. Secondo il rumor in circolazione l’ex calciatore avrebbe inviato alcuni messaggi a una naufraga (che, secondo i rumor. non sarebbe Helena Prestes).

Sulla vicenda emergeranno ulteriori conferme? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli. Dopo l’addio a sua moglie Ilary Blasi Francesco Totti si è chiuso nel massimo riserbo e lui e Ilary non hanno mai parlato pubblicamente dei motivi che li hanno condotti verso l’addio.

