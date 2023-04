Rosa Perrotta ha rotto il silenzio in merito ai sacrifici che si sarebbe trovata a dover fare in quanto madre di due bambini.

Rosa Perotta stravede per i suoi due bambini ma non ha nascosto che spesso, a causa loro, si sarebbe trovata a dover fare dei sacrifici. Quest’anno ad esempio lei stessa ha ammesso di aver dovuto rinunciare a partecipare al Coachella proprio per via delle preoccupazioni legate ai suoi due figli.

“Se fossi stata in America e mi avrebbero chiamato dicendomi che mio figlio non stesse bene non so neanche io come avrei reagito. Non c’è nulla da fare, i figli ti cambiano la vita, le scelte e le priorità”, ha confidato l’influencer nelle sue stories.

Rosa Perrotta Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta: i sacrifici per i figli

Rosa Perrotta ha realizzato insieme a Pietro Tartaglione il sogno di avere due bambini e, nelle ultime ore, ha confessato via social che grazie a loro le sue priorità nella vita sarebbero cambiate. L’influencer ha deciso infatti di non partecipare ad esempio ad alcuni eventi, come il Coachella Festival, proprio per poter badare personalmente ai suoi due piccoli.

Di recente Rosa ha anche svelato ai suoi fan che, in seguito alla nascita dei due bambini, avrebbe vissuto un difficile momento di crisi insieme al suo compagno.

