La giovane fan che ha criticato uno scatto bollente di Chiara Ferragni si è visto chiudere il suo profilo Instagram.

Attraverso uno sfogo riportato dal Corriere della Sera la giovane fan di Chiara Ferragni balzata agli onori delle cronache nei giorni scorsi per aver criticato una foto dell’influencer in perizoma ha fatto sapere di essersi vista chiudere il suo canale Instagram.

“Io stimo Chiara Ferragni. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l’accappatoio e il pigiama. Però quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto, non è che l’ho sfidata. Ma nemmeno la sua risposta, dopo, mi è piaciuta”, ha detto amareggiata l’11enne, e ancora: “Mi ha delusa, e ora mi hanno cancellato anche il profilo”.

Chiara Ferragni: la replica della fan e il profilo cancellato

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha replicato personalmente contro una giovane fan che aveva aperto un dibattito per uno suo scatto in perizoma sui social. Nelle ultime ore la giovane ammiratrice dell’imprenditrice digitale si è vista chiudere il suo profilo Instagram e sua madre ha deciso di prendere le su difese affermando:

“Io non posso accettare che mia figlia per aver espresso un’opinione, peraltro condivisa da tante persone, sia stata messa a tacere, bannata, eliminata. Inoltre, con la chiusura del profilo perdiamo cinque anni di ricordi, di gare, di momenti belli condivisi con la comunità dell’equitazione”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Chiara Ferragni tornerà a parlare della questione.

