All’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha ricevuto una sorpresa da parte di sua madre e ha confessato i suoi desideri per il futuro.

Nei giorni scorsi all’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha confessato di avere una persona speciale ad attenderla fuori dal programma tv. Sua madre le ha fatto recapitare un suo messaggio affermando di sostenerla in ciascuna delle sue scelte e la naufraga, commossa, ha dichiarato:

“Non avevo dubbi che sarebbe stato così, so quanto mia mamma mia ama, so che vuole la mia felicità. Ho già vissuto un cambiamento radicale, temevo di deluderla e lei ha capito la mia scelta, anche mio padre prima di morire mi aveva capita. “È nostra figlia, dobbiamo accettare tutto ciò che desidera”, diceva”. Spero di poter parlare con mia madre fuori da qui di questo amore che non vedo l’ora di ritrovare quando uscirò e che al momento voglio custodire, perché è una cosa nuova che sta nascendo, anche dentro di me”, ha confessato.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia: la confessione sull’amore

Cristina Scuccia ha confessato per la prima volta di avere una persona speciale disposta ad attenderla fuori all’Isola dei famosi e sua madre (venuta a sapere solo adesso della vicenda) le ha manifestato ancora una volta tutto il suo appoggio.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se in futuro Cristina romperà ancora il silenzio in merito alla questione. Al momento non è nota l’identità della persona con cui l’ex suora avrebbe instaurato questo speciale rapporto ma sembra che i due si siano conosciuti in Spagna.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG