Michelle Hunziker si è commossa fino alle lacrime mentre allattava con un biberon il suo primo nipote, Cesare.

Attraverso i social Aurora Ramazzotti ha voluto condividere con i fan un video commovente in cui si vede sua madre Michelle Hunziker allattare con un biberon il suo bambino, Cesare. “Che fai?”, si sente chiedere a Aurora nel video, mentre sua madre le ha risposto commossa: “Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere, perché ti assomiglia…perché è pazzesco, la vita è pazzesca”.

Michelle Hunziker: la confessione alla figlia

Il 30 marzo Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta e, attraverso i social, non ha mancato di esprimere la sua emozione per l’arrivo del primo nipote, il piccolo Cesare. Sui social la showgirl si è mostrata anche mentre si prendeva cura del bambino e ha rivelato che avrebbe assistito persino al parto di sua figlia Aurora, con cui ha sempre avuto un legame molto speciale.

Aurora e Goffredo Cerza hanno cercato finora di proteggere la privacy del loro bambino, che non hanno ancora mai mostrato in volto sui social. In tanti tra i fan si sono detti d’accordo con la loro scelta e continuano a seguire con gioia ed entusiasmo la nuova vita a tre dei due.

