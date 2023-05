Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Amore al capolinea per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Il gossip è stato lanciato in queste ore da Dagospia e in tanti, tra i fan della coppia, sono impazienti di saperne di più da parte dei due diretti interessati. Di recente era stata la stessa Salemi a confessare in diretta tv di stare vivendo una crisi con il fidanzato ma la vicenda, dopo qualche giorno, sembrava essere rientrata. I due si decideranno a rompere il silenzio ora che il gossip è diventato sempre più insistente in rete?

Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli lasciati: l’indiscrezione

Dagospia ha fatto sapere in queste ore che sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma al momento, sulla questione, non sono emerse conferme. La coppia ha affrontato una crisi già qualche mese fa, ma a seguire i due avevano tranquillizzato i fan tornando a mostrarsi insieme sui social. In queste ore in tanti sono impazienti di saperne di più e si chiedono se i due diretti interessati si decideranno finalmente a rompere il silenzio in merito alla questione.

