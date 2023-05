Attraverso i social Alex Belli ha lanciato una stoccata contro Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che hanno appena annunciato il loro addio.

La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è naufragata in un nulla di fatto e, in queste ore, tra i tanti che hanno commentato l’accaduto vi è stato anche Alex Belli, che ha scritto:

“Bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che ahimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!”. Il suo commento ha – come era prevedibile – spaccato il pubblico social.

Oriana Marzoli

Oriana e Daniele: il commento di Alex Belli

Ancora una volta Alex Belli è tornato al centro dell’attenzione generale per via di un commento sui social e, più in particolare, per le sue parole sul conto di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si sono lasciati appena un mese dopo la fine del GF Vip.

Belli ha insinuato che la relazione tra i due “non sia mai esistita” e che sia stata orchestrata “solo per convenienza”. Sarà vero? Molti dei fan dei social sembrano propendere per la stessa ipotesi e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG