Attraverso i social Ida Platano si è scagliata contro chi, nelle scorse ore, ha preso di mira suo figlio Samuele.

Ida Platano non ha mai fatto segreto di essere estremamente protettiva nei confronti di suo figlio Samuele e, nelle scorse ore, si è scagliata contro un utente che ha dato a suo figlio del “b***do senza padre”. “Mio figlio non ha bisogno di un padre. Ha me come padre e come madre. Fate schifo. Vergognatevi“, ha tuonato la compagna di Alessandro Vicinanza.

Ida Platano difende il figlio: lo sfogo via social

Spesso – come altri personaggi noti del mondo tv – anche Ida Platano è finita nel mirino degli haters e, nelle ultime ore, lei stessa è stata costretta a intervenire per prendere le difese di suo figlio Samuele, che lei ha cresciuto come madre single.

Liti con i leoni da tastiera escluse, Ida Platano sta vivendo un periodo roseo per quanto riguarda il suo privato e la sua storia con Alessandro Vicinanza sembra procedere a gonfie vele. In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare e di recente Alessandro ha confessato che gli piacerebbe avere presto un figlio suo.

