Claudia Gerini ha espresso il suo apprezzamento verso la premier Giorgia Meloni ed è stata travolta da una bufera in rete.

Ospite a CartaBianca Claudia Gerini ha stupito tutti affermando di provare ammirazione nei confronti della premier Giorgia Meloni. In molti sui social hanno avuto da ridire sull’affermazione fatta dall’attrice che, in passato, non ha nascosto di avere posizione vicine a quelle LGBT.

Claudia Gerini: le frasi su Giorgia Meloni

Dopo Arisa anche Claudia Gerini è balzata agli onori nelle cronache per aver espresso il suo apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se anche lei come la cantante verrà travolta da una vera e propria bufera a causa delle sue dichiarazioni.

Arisa infatti ha annunciato di aver dovuto rinunciare a prendere parte al Pride a causa degli insulti da lei ricevuti tramite social proprio a seguito delle sue dichiarazioni sul conto della premier. In seguito alla vicenda Arisa si è sfogata affermando:

“La diversità è fatta di opinioni, di esperienze e di modi di vedere la vita. La diversità è ricchezza. Me l’avevate insegnato voi. Non condannate la gente perché non la pensa esattamente come voi, magari quella gente lì vi ama lo stesso, ma voi pensate di no.”

