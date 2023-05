Diletta Leotta ha confessato alcuni retroscena sulla sua gravidanza e sul suo amore per il fidanzato Loris Karius.

Diletta Leotta frequentava Loris Karius da appena 2 mesi quando ha scoperto di essere incinta e in, un’intima intervista al Corriere della Sera, lei stessa ha svelato alcuni romantici dettagli e retroscena sull’inizio della storia d’amore che la porterà molto presto a diventare mamma per la prima volta.

”L’ho scoperto il 24 dicembre, è stato un bel regalo di Natale, totalmente inaspettato e inatteso. Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c’era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo; ho vissuto un milione di emozioni diverse”, ha svelato la conduttrice, che ha anche raccontato i retroscena sulla sua storia d’amore con Karius.

Diletta Leotta: l’inizio della storia d’amore con Loris Karius

Diletta Leotta diventerà presto mamma per la prima volta e al Corriere della Sera lei stessa ha voluto raccontare i retroscena della sua storia d’amore con Loris Karius, per cui avrebbe provato un vero e proprio colpo di fulmine.

“Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra l’altro pieno di ragazze stupende, bellissime, solo modelle, perché c’era la Fashion Week. A un certo punto entra Loris e io dico alla mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita. No vabbé, colpo di fulmine totale. Poi non abbiamo incrociato gli sguardi più di tanto, io non l’avevo riconosciuto. A un certo punto se ne va, ma si riaffaccia alla porta, mi sorride e mi fa ciao. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a parlare, mi è piaciuto subito”, ha dichiarato la conduttrice

