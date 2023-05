Per omaggiare la sua squadra del cuore Damiano David si è tinto i capelli di giallo e di rosso e sui social ha replicato alle critiche.

Sui social in tantissimi hanno avuto da ridire per via del suo nuovo look di Damiano David, che per omaggiare la sua squadra del cuore (la Roma) ha deciso di farsi tingere i capelli di rosso e di giallo. Qualcuno ha criticato a suon d’insulti il cantante, che a un commento dell’hater in questione ha risposto sarcastico (evidenziando il fatto che fosse pelato): “Tu non puoi farlo mi sa…”.

Damiano David con i capelli giallorossi: la replica sui social

Damiano David si è visto costretto a replicare contro colore che, in queste ore, lo hanno preso di mira per via del suo nuovo colore di capelli.

Il frontman dei Maneskin ha più volte manifesto di essere del tutto immune alle critiche dopo che, già nei mesi scorsi, era stato preso di mira dai leoni da tastiera per essersi rasato i capelli quasi a zero. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento Damiano sembra entusiasta della sua scelta fatta al fine di sostenere la sua squadra per la finale di European League.

