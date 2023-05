Nelle scorse ore l’ex fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil, è stato travolto da un nuovo gossip sulla sua vita privata.

Luca Vezil ha una liaison con Virginia Stablum? Il gossip ha travolto i due nelle scorse ore, quando lei ha scritto in un commento a una foto: “Qualcuno direbbe che “Vorrei essere quel gelato”. Luca ha subito risposto scrivendo: “Qualcuno l’ha detto mentre facevo il video”.

Luca Vezil e Virginia Stablum: il gossip

Archiviata la sua separazione da Valentina Ferragni Luca Vezil è riuscito a ritrovare la serenità in amore? Nelle scorse ore è stato travolto da un nuovo gossip in merito a una sua presunta liaison con Virginia Stablum e in tanti si chiedono se i due presto o tardi confermeranno la voce in circolazione.

Stando ai rumor circolati sui social nelle ultime ore i due sarebbero stati avvistati insieme per le vie di Milano e sui social c’è già chi è pronto a giurare che il loro ultimo scambio di battute (tra i commenti alla foto di Luca Vezil) possa essere la prova di una nuova liaison. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere.

