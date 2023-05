Romina Power ha replicato a Al Bano, che ha affermato che la loro storia sarebbe finita per via del consumo di cannabis da parte dell’ex moglie.

In un’intervista a La Stampa Romina Power è stata invitata a commentare quanto dichiarato di recente dal suo ex marito Al Bano (a Oggi) in merito alla fine della loro storia che, a detta del cantante, sarebbe avvenuta a causa del continuo consumo di marijuana da parte dell’ex moglie.

“Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: “Happy wife, happy life”, ossia “moglie felice, vita felice”. Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all’inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito”, ha affermato Romina, e ancora: “Non serve portare rancore. Voltiamo pagina e andiamo avanti”.

Al Bano Carrisi Romina Power

Romina Power: la replica a Al Bano

Romina Power ha deciso di rispondere personalmente a quanto affermato dall’ex marito Al Bano, con cui finora la cantante ha dimostrato di aver mantenuto buoni rapporti (nonostante la fine della loro unione da ormai moltissimi anni).

Dopo la fine del matrimonio Romina ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, mentre Al Bano – com’è noto – ha avuto altri due figli insieme alla sua attuale compagna, Loredana Lecciso.

