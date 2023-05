Filippa Lagerback ha confessato per la prima volta i retroscena del difficile periodo da lei vissuto con suo marito, Daniele Bossari.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari hanno vissuto insieme alcune delle prove più difficili per una coppia, dalla malattia a una crisi sentimentale profonda. Per la prima volta a Chi è stata la stessa modella a confessare che quando suo marito è sprofondato nella depressione tra loro sarebbe iniziato un periodo di crisi che l’avrebbe indotta a pensare di lasciarlo.

“Era un continuo di alti e bassi, è stato difficile. Non volendosi più aprire con me, c’erano incomprensioni, poco dialogo. Sono arrivata persino a dire: ‘Ma se il tuo problema sono io, sono pronta a tirarmi indietro nonostante il nostro amore’. Evidentemente non era così, adesso lo dico in poche parole, ma è stato… sì, è stato difficile”, ha confessato.

Filippa Lagerback: la crisi con Daniele Bossari

Filippa Lagerback e Daniele Bossari hanno vissuto una lunga e importante storia d’amore ma la modella (che presto approderà su Nove insieme a Fabio Fazio e a Luciana Littizzetto) ha confessato che il suo carattere “antitetico” rispetto a quello del marito li avrebbe persino indotti a pensare di separarsi.

Oggi che Bossari ha superato la malattia e la depressione i due sembrano aver riconquistato la loro serenità e a tal proposito è stato il conduttore a svelare a Chi: “Dopo certe tempeste, fai fatica a programmare il futuro. Io sono concentrato sul presente senza spostarmi troppo in là nella linea temporale: voglio giusto capire la giornata, la settimana, il mese”. In tanti si chiedono cosa riserverà alla coppia il futuro.

