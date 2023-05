Oriana Marzoli ha rotto il silenzio sulle cause relative alla sua improvvisa e inaspettata rottura da Daniele Dal Moro.

La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere naufragata nel peggiore dei modi e, nelle ultime ore, è stata la stessa influencer a intervenire attraverso le sue stories via social per chiarire quelle che secondo lei sarebbero state le cause della sua rottura dal fidanzato.

“Non sono stata io a finire questa storia, quindi non continuate a scrivermi che devo seguire il mio cuore bla, bla, bla…e ripeto, non voglio essere più taggata in queste cose su Instagram! Un pò di rispetto. E credetemi, ho voluto con tutto il mio cuore questa persona…Persona che adesso parla solo male di me ma io sono diversa e vi prego, non voglio essere più taggata!!! Non voglio continuare con questo. Grazie”, ha dichiarato rivolgendosi ai fan attraverso le sue stories.

Oriana Marzoli rompe il silenzio su Daniele: le parole

La storia tra Oriana e Daniele Dal Moro è naufragata e, a quanto pare, nel peggiore dei modi. I due continuano a scagliarsi frecciatine e recriminazioni reciproche e in tanti, sui social, si chiedono se i due riusciranno a trovare un punto d’accordo in privato.

Al momento Oriana non sembra intenzionata a cercare ulteriori soluzioni e ha chiesto ai suoi fan di non inviarle ulteriori messaggi in merito al suo addio a Daniele. L’ex gieffino romperà il silenzio in merito alla questione?

