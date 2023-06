Salvatore Aranzulla ha annunciato di essere diventato papà della sua prima figlia con un tenero messaggio via social.

Salvatore Aranzulla ha annunciato con enorme gioia di essere diventato papà di una bambina. “Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre”, ha scritto l’imprenditore che, finora, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno fatto le loro congratulazioni per la splendida notizia, tenuta segreta fino ad ora.

Salvatore Aranzulla: è nata la figlia

Con un tenero post via social Salvatore Aranzulla si è mostrato per la prima volta in compagnia della sua bambina e, sui social, ha fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi che gli hanno inviato i loro messaggi di congratulazioni.

Non si sa praticamente nulla della compagna dell’imprenditore (il cui nome è Sabrina) ma in passato lui stesso ha confessato a DiPiù: “Sabrina stava attaccata al cellulare. Da quello di Irene le ho scritto: ‘Basta chattare!’ E le ho lasciato il mio numero. Al primo appuntamento ci siamo trovati estremamente antipatici. Lei lavora in banca, è una concreta: diceva che l’economia digitale è inconsistente, che non capiva come potesse generare valore. A me, capito?”.

