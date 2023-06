Debora Villa, noto volto di Camera Café, è intervenuta pubblicamente contro Arisa dopo le sue affermazioni sul conto di Giorgia Meloni.

L’attrice Debora Villa si è scagliata contro Arisa dopo le affermazioni fatte dalla cantante a CartaBianca in merito alla premier Meloni e, a seguire, sulla comunità LGBT. Arisa infatti è stata travolta dalle critiche generali per aver espresso il suo apprezzamento nei confronti della Meloni e, a seguire, lei stessa ha intimato alla comunità LGBT di avere maggiore “apertura mentale” verso coloro che la penserebbero in maniera diversa. A tal proposito Debora Villa ha affermato via social:

“La pensi in maniera diversa? Va benissimo così. Però addirittura rivoltare la frittata e dire alla comunità LGBT che non è accogliente e condanna chi la pensa diversamente, mi sembra un filino eccessivo”, e ancora: “Perché qui non si sta parlando di opinioni divergenti, si sta parlando che la destra e la signora Meloni, che tu definisci ‘una mamma severa che è spaventata’, è fascista fondamentalmente. Quindi non solo denigra e discrimina la comunità tutta e anche le donne… mentalità proprio super aperta“.

Debora Villa

Arisa su Giorgia Meloni: l’opinione di Debora Villa

Anche l’attrice Debora Villa in queste ore si è scagliata contro Arisa che, attraverso i social, ha fatto sapere di non voler più andare al Pride a causa degli insulti da lei ricevuti da parte della comunità LGBT a seguito delle sue dichiarazioni sulla premier Meloni.

In tanti si chiedono se la cantante tornerà a parlare dell’argomento e se rivedrà le sue posizioni, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

