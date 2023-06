Virginia Mihajlovic è convolata a nozze e ha voluto dedicare un commovente messaggio a suo padre, Sinisa Mihajlovic.

Lo scorso dicembre il mondo sportivo ha pianto la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Virginia Mihajlovic, la figlia dell’allenatore in questi mesi si è trovata (così come il resto della sua famiglia) a far fronte a un durissimo lutto. In seguito alle sue nozze con Alessandro Vogliacco (celebrate il 17 giugno) Virginia ha voluto dedicare un messaggio al defunto padre, e ha scritto sui social:

“Le persone che amo, tutte li per noi, e dico tutte perché papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me, mi hai accompagnato anche tu all’altare insieme ai miei fratelli e mio zio, e non mi hai mai fatto sentire sola, come d’altronde hai sempre fatto”.

Virginia Mihajlovic: le nozze e la dedica al padre

Virginia Mihajlovic ha condiviso sui social un commovente messaggio dedicato a suo padre Sinisa all’indomani delle sue nozze.

Al lieto evento hanno preso ovviamente parte i suoi amici più cari, i fratelli e la madre Arianna che, durante questi mesi, si è trovata a fare i conti con il suo tragico lutto. In tanti hanno inviato i loro messaggi di affetto e di calore a Virginia, Arianna e al resto della famiglia Mihajlovic durante questi mesi.

