Cristina D’Avena ha confessato per la prima volta un inaspettato retroscena sul suo rapporto con Silvio Berlusconi.

Cristina D’Avena è tra coloro che, dopo la scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi, hanno voluto esprimere pubblicamente il loro cordoglio. Al Corriere della Sera la celebre cantante ha confessato di aver considerato l’ex presidente del consiglio come un punto di riferimento, e ha aggiunto:

“Era il mio riferimento, sempre presente se avevo un problema. Mi invitava spesso ad Arcore con il mio staff, anche per un giorno intero, per coinvolgermi nello sviluppo della tv per ragazzi: “Sorridi sempre, Cristina, e testa alta”. E poi chiacchiere, risate, fiori al mio compleanno. Amava i suoi dipendenti: veniva a farci visita negli studi”.

Cristina D’Avena

Cristina D’Avena: le parole su Berlusconi

Cristina D’Avena ha svelato per la prima volta di aver avuto un ottimo rapporto con l’ex premier Silvio Berlusconi, che addirittura sarebbe stato solito inviarle mazzi di fiori in occasione del suo compleanno. La cantante non è l’unica ad aver espresso pubblicamente il suo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Come lei anche Belen, Michelle Hunziker e numerosi altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso pubblicamente il loro lutto e la loro ammirazione nei suoi confronti.

