Michelle Hunziker ha dedicato un suo commosso messaggio a Silvio Berlusconi in occasione della sua scomparsa.

Silvio Berlusconi si è spento a 86 anni e in queste ore Michelle Hunziker gli ha dedicato un commosso messaggio via social dove ha anche svelato che, durante il loro ultimo incontro, l’ex premier le avrebbe fatto uno speciale regalo.

“Caro Silvio, l’ultima volta che ci siamo sentiti è stato quando mi hai regalato un meraviglioso ritratto della Madonna a cui tenevi tanto”, ha scritto la showgirl svizzera nelle sue stories via social, e ancora: “Tengo custodite le parole che solo un uomo di grande profondità, come la tua, poteva dirmi. Mi mancherai e mancherai a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti come uomo. Fai buon viaggio nella luce. Ti voglio bene, Michelle”.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: il messaggio per Berlusconi

Anche Michelle Hunziker si è aggiunta al coro di vip che in queste ore hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, deceduto a 86 anni a causa di una leucemia mielomonicitica cronica (contro cui combatteva già da diverso tempo). Come la showgirl anche Federica Panicucci, Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’ex Premier.

