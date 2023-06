Ilary Blasi ha aperto le danze della stagione estiva con una festa d’inaugurazione della piscina presente nella sua famosa villa all’Eur.

Ilary Blasi si è mostrata serena e sorridente all’inaugurazione della sua piscina nella villa all’Eur, dove ha trascorso una giornata all’insegna dei primi tuffi in compagnia del fidanzato Bastian, di alcuni amici e delle rispettive figlie (con lei era presente anche Chanel, mentre Isabel e Cristian non erano in casa). Il fidanzato della conduttrice per l’occasione si è occupato della cucina e ha preparato della carne al barbecue per tutti i presenti.

Ilary Blasi: la festa in piscina

I giudici hanno stabilito che la villa all’Eur acquistata insieme a Francesco Totti resterà a Ilary Blasi e la conduttrice ne ha approfittato per trascorrere un pomeriggio all’insegna del relax con il fidanzato Bastian e alcuni amici. Con la coppia era presente anche la piccola Chanel, che si è divertita a fare il bagno in piscina con alcune amiche. Nel frattempo la conduttrice si è goduta con i suoi amici il barbecue realizzato dal fidanzato, che ha preparato spiedini e bistecche alla brace per tutti.

Ilary sembra aver trovato la vera serenità accanto a Bastian Muller e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.

