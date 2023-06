Attraverso un post via social Antonella Fiordelisi sembra aver messo fine alle speranze di vederla di nuovo insieme a Edoardo Donnamaria.

Storia al capolinea per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Il rumor è diventato sempre più insistente e sui social, da quando i due hanno smesso di mostrarsi insieme, hanno iniziato ad avvicendarsi gossip e speculazioni. Finalmente la stessa Antonella ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione, e sembra aver definitivamente confermato la fine della sua storia con l’ex gieffino.

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie“, ha scritto nelle sue stories.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati

Dopo il periodo roseo vissuto a seguito della fine del GF Vip, sembra che una nuova crisi sia piombata su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due non hanno svelato pubblicamente i retroscena dietro alla vicenda, ma in queste ore Antonella sembra aver definitivamente confermato la fine della relazione. In tanti si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli in merito alla questionee se anche Edoardo romperà il silenzio in merito alle parole dell’ex schermitrice.

