Elisabetta Ferracini ha perso suo marito, Pier Francesco Forleo, a cui in queste ore ha dedicato alcuni messaggi via social.

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa del dirigente Rai Pier Francesco Forleo e, in queste ore, anche sua moglie Elisabetta Ferracini ha rotto pubblicamente il silenzio, manifestando il suo dolore per la scomparsa del marito. La conduttrice ha postato sui social alcune foto che la ritraevano insieme a lui e al figlio da loro avuto insieme e nella didascalia a una di queste ha scritto: “Ciao amore mio”.

Elisabetta Ferracini

Elisabetta Ferracini, morto il marito: il messaggio

Il 9 giugno scorso si è spento a 62 anni (per cause ancora ignote) Pier Francesco Forleo. In queste ore in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa e sua moglie, Elisabetta Ferracini, gli ha dedicato alcuni teneri e commoventi via social. I due sono stati insieme per oltre 20 anni e Forleo considerava come un figlio Giulio, il figlio avuto dalla conduttrice durante una sua precedente relazione.

Mara Venier, madre di Elisabetta Ferracini, ha manifestato pubblicamente il suo cordoglio per la scomparsa del genero e a Domenica In è riuscita a stento a trattenere le sue lacrime.

