Attraverso i social Francesca Pascale ha espresso il suo dolore per la scomparsa del suo storico ex, Silvio Berlusconi.

Prima di uscire allo scoperto e sposare Paola Turci – manifestando per altro il suo sostegno alle campagne per i diritti LGBT – Francesca Pascale è stata a lungo legata a Silvio Berlusconi. Ora che il cavaliere è scomparso (a seguito di una battaglia contro una grave leucemia), sui social lei stessa ha scritto:

“Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega (…) Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi”. “Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui (…) È un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante”, e ancora: “Certo è stato anche una guida (…) Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto”, ma per il “mondo che mi ha fatto conoscere, degli scenari in cui mi sono ritrovata”.

Francesca Pascale

Francesca Pascale: l’addio a Silvio Berlusconi

Anche Francesca Pascale si è unita ai tanti che in queste ore hanno espresso il loro cordoglio per Silvio Berlusconi, a cui lei tra l’altro è stata legata per 7 anni. Oggi lei sembra aver ritrovato la serenità accanto a Paola Turci, mentre l’ex premier – dopo il loro addio – si è legato a Marta Fascina.

