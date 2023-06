Per la prima volta Andrea Pinna si è scagliato contro l’ex amico Tommaso Zorzi e ha parlato dei suoi problemi di bipolarismo.

Andrea Pinna è un blogger diventato famoso grazie al suo LePerlediPinna e, per la prima volta, ha raccontato attraverso i social le sue difficoltà legate al bipolarismo e i suoi problemi con l’ex amico Tommaso Zorzi che, a suo dire, avrebbe usato un contenuto da lui pubblicato erroneamente (e a sfondo razzista) per scatenare contro di lui una bufera in rete.

“È rimasto online solo sette minuti. Tommaso Zorzi ha ben pensato di screenshottare la mia storia, pubblicarla sul suo profilo e scrivere: ‘Pinna fa finta di avere problemi psichiatrici quando è semplicemente un grandissimo razzista’. Tommaso, che è una persona super intelligente, ha voluto fare lo scalpo a un amico che fino a quattro ore prima stava provando a suicidarsi. Lui sapeva tutto questo e con quella storia mi ha messo nella m*rda. Ho passato l’inferno. Mi sono fidato della persona sbagliata”, ha dichiarato in un video condiviso via social.

Andrea Pinna contro Tommaso Zorzi

Volano scintille tra Andrea Pinna e il suo ex amico Tommaso Zorzi che, a quanto pare, non sarebbero rimasti in buoni rapporti. Attraverso i social Pinna ha svelato quello che secondo lui sarebbe stato un comportamento scorretto da lui subito da parte dell’ex vincitore del GF Vip e a seguire ha affermato di aver tentato il suicidio ben 22 volte.

“Io sono bipolare e in quel periodo ero all’apice della malattia e la terapia che seguivo era sbagliata. Mi sono fatto ricoverare in una clinica psichiatrica per tre settimane: ho un disturbo bipolare di tipologia A, che è il peggiore in assoluto, ovvero che se non ti curi muori. Tutti i miei amici lo sapevano, Tommaso compreso. Durante i miei attacchi psicotici avevo allucinazioni e soffrivo di sindrome persecutoria”, ha ammesso. Zorzi replicherà alle sue parole?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG