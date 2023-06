Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista in merito ai membri della sua squadra all’Isola dei Famosi.

La fine di una nuova stagione dell’Isola dei Famosi è ormai alle porte e così Ilary Blasi, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche retroscena sul conto dell’edizione attuale (e che secondo i rumor potrebbe essere chiusa anticipatamente per via degli ascolti non proprio brillanti) e sui suoi rapporti con gli altri membri della sua squadra, tra cui gli opinionisti Luxuria ed Enrico Papi.

“Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Lui è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti. Vladi è “sul pezzo” in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia”, ha dichiarato la conduttrice.

Enrico Papi

Ilary Blasi: la frecciatina a Enrico Papi

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha fatto quella che, per molti, sarebbe la sua ennesima frecciatina contro il collega Enrico Papi, opinionista dell’isola dei Famosi. Secondo i rumor in circolazione tra i due ci sarebbe stata più di una tensione durante questa ultima edizione del programma, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e la conduttrice si è guardata bene dal confermare o smentire la notizia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG