Alvin ha avvistato i naufraghi della scomparsa di Silvio Berlusconi dopo che la semifinale dell’Isola è stata rinviata.

La morte di Silvio Berlusconi ha fatto sì che la programmazione Mediaset subisse un immediato cambiamento e anche la semifinale dell’Isola dei Famosi è stata temporaneamente rinviata. Intanto Alvin è stato incaricato di metter al corrente i naufraghi della scomparsa dell’ex premier, e lui stesso si è mostrato via social durante quegli istanti e ha scritto: “Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia.”

Morte Berlusconi: Alvin informa i naufraghi

Ad Alvin è stato affidato il compito di informare i naufraghi della dipartita di Silvio Berlusconi e del rinvio della semifinale del programma tv. La notizia della scomparsa dell’ex premier (avvenuta nella giornata del 12 giugno a seguito di un “evento acuto” che ha destabilizzato ulteriormente le sue già precarie condizioni di salute) ha suscitato le reazioni da parte di tutto il mondo vip e in queste ore in tantissimi hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente del Consiglio. Tra questi vi sono stati anche lo stesso Alvin e la conduttrice Ilary Blasi (la cui migliore amica è Silvia Toffanin, nuora dello stesso Silvio Berlusconi).

