Melory Blasi, sorella minore di Ilary Blasi, ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo figlio.

Dopo la nascita della piccola Jolie, Melory Blasi e suo marito Tiziano sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. In queste ore è stata la stessa sorella minore di Ilary Blasi ad annunciare con un tenero video via social di aspettare un altro bebè. “Vi dobbiamo dire una cosa”, ha scritto mostrando il suo pancino per la prima volta nel video.

Melory Blasi è incinta del secondo figlio

La famiglia Blasi si allarga ulteriormente: nelle ultime ore la sorella minore di Ilary, Melory, ha svelato pubblicamente di essere incinta per la seconda volta. Il suo post ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.

Nel 2021 Melory è diventata mamma della piccola Jolie, e i suoi familiari hanno accolto con enorme gioia ed enorme calore la notizia dell’arrivo della bambina (la cui madrina è proprio Ilary). In queste ore in tanti stanno facendo gli auguri e le congratulazioni a Melory per la splendida notizia e non vedono l’ora di spere quale nome darà al suo secondo bebè in arrivo.

