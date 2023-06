Paola Caruso si è sfogata via social a seguito del caso di malasanità che ha visto protagonista suo figlio Michele.

Paola Caruso ha condiviso sui social un video che sta facendo il giro della rete e in cui si vedono alcune persone uccidere uno squalo dopo che questo avrebbe assalito un turista. La showgirl ha tuonato nelle sue stories:

“In Egitto quando hanno paralizzato mio figlio di 3 anni nessuno ha fatto ciò che andava fatto al dottore, vergogna! Anzi se ne sono lavati le mani, che schifo. Però prendersela con un povero animale indifeso sì, senza parole”.

Paola Caruso: il video dello squalo

Il figlio di Paola Caruso, Michele, ha subito un caso di malasanità mentre si trovava in vacanza in Egitto con sua madre e, da quel momento, è stato costretto a sottoporsi a interventi e terapie per tornare a camminare.

La showgirl ha confessato che suo figlio avrebbe subito un danno neurologico e più volte è stata ospite in tv per parlare del dramma che ha coinvolto il suo bambino. In tanti, sui social, le hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà, e sono impazienti di saperne di più sulle condizioni del piccolo Michele.

