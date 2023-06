Emilio Fede ha scagliato una stoccata contro la conduttrice Mara Venier, distrutta dal dolore per la scomparsa di suo genero.

La chiusura stagionale di Domenica In è stata all’insegna del dolore per Mara Venier, che a stento è riuscita a trattenere le sue lacrime di disperazione parlando della scomparsa (avvenuta il 9 giugno scorso) di suo genero, Pier Francesco Forleo.

La reazione della conduttrice ha suscitato la reazione di Emilio Fede, che si è mostrato mentre guardava il suo programma e ha detto: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”.

Emilio Fede contro Mara Venier

Ai radar dei fan dei social non è sfuggita la frecciatina che Emilio Fede ha scagliato contro Mara Venier durante la messa in onda dell’ultima puntata di Domenica In e l’episodio è presto diventato virale in rete. Al momento la conduttrice non ha replicato alle parole dell’ex volto tv, e in tanti si chiedono se lo farà.

La conduttrice non ha nascosto al pubblico il suo enorme dolore per la scomparsa di suo genero Pier Francesco Forleo, marito di sua figlia Elisabetta Ferracini. Durante l’ultima puntata la conduttrice ha infatti affermando in lacrime: “Un’ultima puntata per me non facile”. Sulla vicenda emergeranno nuovi sviluppi?

