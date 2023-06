Aurora Ramazzotti si è scagliata contro coloro che hanno insultato Silvio Berlusconi dopo la notizia della sua scomparsa.

Il 12 giugno Silvio Berlusconi è scomparso e sui social alcuni personaggi noti al grande pubblico hanno esultato per la notizia e si sono scagliati per l’operato dell’ex premier in campo politico. Sulla vicenda si è espressa anche Aurora Ramazzotti, che ha scritto:

“Avete avuto 86 anni per dire di lui ciò che volevate. Usare i social per diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza verso chi lo ama, visto che lui non è più qui per rispondere. Se non volete accodarvi al finto buonismo cucitevi la bocca o mettetevi quelle mani in tasca per una buona volta. Nessuno vi costringue a scrivere cose belle, ma almeno oggi le cattiverie pensatele e basta. L’ho detto”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti difende Berlusconi

Nelle ultime ore moltissimi personaggi vip hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, ma in rete non sono mancati anche i commenti da parte di coloro che invece hanno addirittura esultato e gioito pubblicamente per la notizia. Aurora Ramazzotti si è scagliata contro questa seconda tipologia di persone e ha anche spiegato perché a mezzo social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Nella giornata di ieri anche sua madre, Michelle Hunziker, aveva espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex premier.

