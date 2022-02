Fiori d’arancio in vista per Silvio Berlusconi e Marta Fascina? L’indiscrezione è stata riportata da La Repubblica insieme al commento di Francesca Pascale, storica ex fiamma del Cavaliere. “Nessun rancore, sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità. Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent’anni e non è più nell’adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile”, ha dichiarato la Pascale.

Silvio Berlusconi: l’indiscrezione sulle nozze

Da ormai tre anni Silvio Berlusconi fa coppia fissa con la deputata Marta Fascina e, secondo un rumor diventato sempre più insistente, i due sarebbero pronti a compiere presto il grande passo. Sull’indiscrezione al momento non vi sono conferme, ma a San Valentino i due non hanno mancato di condividere sui social un loro scatto romantico con una torta a tema dedicata alla festa. “Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia!”, aveva scritto in un post sui social il Cavaliere.

