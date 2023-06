A poche ore dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Giorgia Soleri ha postato alcuni messaggi contro l’ex Premier attraverso i social.

Silvio Berlusconi si è spento a 86 anni dopo aver combattuto per alcuni mesi contro una forma di leucemia cronica. In queste ore Giorgia Soleri, modella e attivista, ha condiviso sui social la notizia della sua scomparsa e ha riportato i titoli di alcuni giornali in cui si legge:

“L’uomo che ha distrutto il paese”, e ancora: “L’ex premier italiano, che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni”. E ha commentato anche: “Sento già riecheggiare: “Ma ha fatto anche cose buone””.

Dopo il ricovero avvenuto venerdì 9 giugno al San Raffaele di Milano, le condizioni di Silvio Berlusconi sono rapidamente precipitate e l’ex Premier è scomparso il 12 giugno alle 9.30 del mattino. La notizia si è presto diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo e tra i tanti che l’hanno commentata vi è anche la modella e attivista Giorgia Soleri, che ha lasciato intendere di non essere mai stata d’accordo con l’operato del Cavaliere.

Sui social in tanti l’hanno criticata per i messaggi da lei condivisi sui social e c’è chi le ha scritto: “Stai in silenzio. Tu cosa hai fatto nella vita? Ti si conosce solo per la tua vita sentimentale. Non ho parole”, e ancora: “Al di là delle simpatie politiche, è così difficile avere un po’ di empatia per la famiglia di questo uomo”.

