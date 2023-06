Diletta Leotta sarà presto mamma per la prima volta e ha approfittato della fine della stagione calcistica per rilassarsi al lago di Garda.

Diletta Leotta ha attirato l’attenzione dei suoi fan sui social con gli ultimi scatti che la ritraggono con il pancione durante il suo ultimo weekend all’insegna del relax sul lago di Garda (in compagnia del fidanzato Loris Karius e di suo fratello con la rispettiva moglie, anche lei incinta).

La conduttrice si è lasciata fotografare mentre posava stesa su un lettino, e al suo fianco è ben visibile un libro intitolato “Aspettando te” e che è ovviamente dedicato alle donne in dolce attesa. La conduttrice ha più volte affermato di non volersi far trovare impreparata ora che la sua nuova vita da neomamma è ormai alle porte.

Diletta Leotta incinta sul lago di Garda: i dettagli

Diletta Leotta diventerà mamma ad agosto e ora che la stagione calcistica è terminata ha approfittato per godere di un periodo di meritato relax sul lago di Garda. La conduttrice sta usando il suo tempo libero per leggere un libro incentrato sui temi della gravidanza e della maternità e sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’imminente arrivo di sua figlia (il cui nome per il momento è ancora top secret).

