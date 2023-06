Giorgia Soleri ha rotto il silenzio sul suo addio a Damiano David, che è stato avvistato mentre era intento a baciare un’altra.

L’attivista e modella Giorgia Soleri ha rotto il silenzio via social dopo che il suo ormai ex fidanzato, Damiano David, è stato avvistato mentre era intento a baciare un’altra ragazza. I due erano legati da oltre 6 anni e Giorgia ha ammesso via social, per la prima volta, di aver avuto una relazione aperta con il cantante.

Giorgia Soleri

Giorgia Soleri: l’addio a Damiano David

In un lungo sfogo via social Giorgia Soleri si è detta amareggiata e delusa per il fatto che, a poche ore dal loro addio, Damiano David sia stato visto baciare un’altra ragazza. La modella ha anche specificato che lei e il cantante avrebbero avuto una relazione aperta, e ha scritto:

“Per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due torneranno a mostrarsi insieme in futuro. Al momento Damiano si è limitato a esprimere il suo dispiacere per com siano andate le cose con la sua ex fidanzata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG