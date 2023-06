Silvio Berlusconi si è spento a 86 anni. In queste ore in tanti, tra i vip, stanno esprimendo pubblicamente il loro cordoglio.

Silvio Berlusconi è scomparso e in queste ore in tanti, tra i suoi collaboratori e amici del mondo dello spettacolo, stanno esprimendo pubblicamente il loro cordoglio per la sua scomparsa. Barbara D’Urso ad esempio ha scritto sui social: “Sono molto triste. Punto”. Federica Panicucci invece – che si è trovata a dover dare l’annuncio in diretta a Mattino Cinque – non è riuscita a trattenere le sue lacrime di dispiacere.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è morto: il cordoglio vip

In tanti in queste ore stanno esprimendo pubblicamente il loro dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi, che si è spento a 86 anni all’ospedale San Raffaele dopo che, negli ultimi mesi, ha combattuto contro una forma di leucemia mielomonocitica cronica.

Tra i tanti che hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio per la scomparsa del Cavaliere vi è anche Vittorio Sgarbi, che ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha ammesso: “Il mio ricordo è quello di un amico che ha fatto cose giuste ed è stato trattato come uno che chissà quali delitti ha commesso.”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG