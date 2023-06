Federico Fashion Style si è mostrato mentre baciava sulla bocca sua figlia Sophie Maelle, e ha finito per scatenare una bufera via social.

Una vera e propria bufera si è scatenato contro Federico Fashion Style che, attraverso i social, ha postato una foto in cui lo si vede baciare sua figlia Sophie Maelle.

“Che schifo fate con sti baci in bocca ai bambini ma è proprio necessario?”, ha scritto un leone da tastiera contro cui l’hair stylist ha personalmente replicato.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: la bufera sui social

Federico Fashion Style ha attirato una valanga di critiche in rete per uno scatto in cui è ritratto mentre era intentato a dare un bacio a sua figlia Sophie Maelle. L’hair stylist ha deciso di replicare personalmente ai commenti al suo indirizzo scrivendo:

“Ma io dico, la gente sta bene? O forse sono io che penso sia scema? Cioè, si baciano sconosciuti con la lingua e io non posso dare un bacio a stampo a mia figlia? Mia cara, curati e vergognati perché magari te sei la prima che incontri qualcuno che non conosci e lo baci”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Negli ultimi mesi l’hair stylist dei vip è finito spesso al centro del clamore generale per via della sua rottura con la madre della sua bambina, Letizia Porcu.

