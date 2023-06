Alena Seredova ha rotto il silenzio sulle sue imminenti nozze con Alessandro Nasi, padre di sua figlia Vivienne Charlotte.

Manca ormai sempre meno ai fiori d’arancio di Alena Seredova, che dirà “lo voglio” ad Alessandro Nasi il prossimo 17 giugno a Noto, in Sicilia. Nelle ultime ore la modella è partita per Napoli in compagnia delle amiche (per il suo addio al nubilato) e ha confessato di aver iniziato ad avvertire un po’ d’ansia in vista del suo grande giorno.

“Mi immaginavo diversamente questi ultimi giorni prima del matrimonio… Pensavo di rilassarmi a casa con i ragazzi e con il mio futuro marito, con Ale. E invece sono qui a Napoli e mi sta salendo l’ansia, ovviamente. Tutti sono su a Torino, David lunedì ha l’esame di terza media. Tutto preciso, preciso”, ha ammesso nelle sue stories.

Alena Seredova: l’ansia per il matrimonio

Alena Seredova ha ammesso di essere in ansia per le sue imminenti nozze con Alessandro Nasi, che si terranno sabato prossimo a Noto, in Sicilia. Nei giorni scorsi la modella ha confessato alcuni retroscena sulle sue imminenti nozze, che si terranno nella stessa località scelta dai Ferragnez e che saranno anche organizzate dalla stessa wedding planner.

Alena Seredova ha anche ammesso come l’unione con Alessandro Nasi sia riuscita a farle tornare il sorriso dopo il difficile epilogo dovuto alla fine della sua storia con Gigi Buffon.

