Francesco Chiofalo ha annunciato di essere tornato insieme all’ex fidanzata Drusilla Gucci, di cui si è detto più felice ed innamorato che mai. Drusilla aveva lasciato la casa condivisa con il personal trainer dopo alcune incomprensioni avute con lui che, a seguire, Chiofalo era stato avvistato in compagnia di Marialaura De Vitis.

“Ho avuto parua di perderti per sempre ed è stata la sensazione peggiore che abbia mai provato. Sono stato molto male. Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso. Avevi ragione tu in questi anni trascorsi insieme ho sbagliato tante volte. Ma ho imparato la lezione e non ripeterò più gli errori fatti. Non posso tornare indietro e cambiare l’inizio ma posso iniziare da dove sono e cambiare il finale…ti amo amore mio”, ha scritto nel suo post.

Francesco Chiofalo ha stupito i suoi fan dei social annunciando di essere tornato insieme alla sua ex, Drusilla Gucci. Il personal trainer romano non aveva fatto segreto, nei mesi scorsi, di essere ancora innamorato della sua ex che però, finora, non aveva accettato di tornare insieme a lui. La storia tra i due questa volta è destinata a durare? I fan sono impazienti di conoscere ulteriori particolari.

