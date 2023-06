Alena Seredova ha detto sì al compagno Alessandro Nasi dopo 8 anni d’amore e dopo la nascita della figlia Vivienne Charlotte.

Dopo la delusione vissuta con Gigi Buffon, Alena Seredova ha trovato la vera felicità accanto a Alessandro Nasi e nella giornata del 17 giugno la coppia è convolata a nozze con una romantica cerimonia a Noto.

All’evento hanno preso parte numerosi ospiti vip e il ricevimento si è svolto in una location stellata immersa nel verde. Per la speciale occasione Alena Seredova ha indossato ben 4 abiti da sposa.

Alena Seredova: il matrimonio

Alena Seredova ha detto sì a Alessandro Nasi con una romantica cerimonia a Noto. La cerimonia si è svolta in comune e a seguire la coppia ha scelto di festeggiare con amici e parenti in una splendida tenuta immersa nel verde. Alena Seredova ha incantato i presenti con la sua bellezza e quattro romantici abiti da sposa mentre la figlia, Vivienne Charlotte, ha ha avuto il compito di portare le fedi agli sposi all’altare. In tanti hanno fatto i complimenti e le congratulazioni alla sposa, che finalmente ha trovato il vero amore accanto all’imprenditore (con cui fa coppia fissa da ben 8 anni).

