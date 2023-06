Per la prima volta Anna Falchi ha rotto il silenzio sulla sua passata ed importante storia d’amore con Fiorello.

Anna Falchi ha vissuto un’importante storia d’amore con lo showman siciliano Rosario Fiorello, ma la relazione tra i due si è conclusa in un nulla di fatto. A La Repubblica la showgirl ha svelato i motivi per cui non sarebbe solita parlare volentieri della relazione avuta in passato con il volto tv, e ha affermato: “Il primo amore. Ma non mi va di parlarne, per rispetto“.

Anna Falchi: la storia con Fiorello

Anna Falchi in passato non ha fatto segreto di essersi separata da Rosario Fiorello a causa di un tradimento e di aver particolarmente sofferto a causa della fine della relazione. L’attrice ha anche dichiarato che, dopo aver scoperto di esser stata tradita dallo showman, non avrebbe più festeggiato il suo compleanno.

“Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… Se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto”, aveva dichiarato a Oggi, precisando anche che in seguito sarebbe riuscita a costruire un buon rapporto d’amicizia con il suo celebre ex.

