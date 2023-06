Sui social Fedez ha mostrato orgoglioso il suo nuovo tatuaggio, ma è stato travolto da una vera e propria bufera.

Una nuova polemica ha investito Fedez in queste ore in rete. Il rapper infatti ha mostrato ai fan dei social il suo nuovo tatuaggio, raffigurante la figlia Vittoria. Molti utenti hanno dimostrato di non aver affatto apprezzato il modo in cui è stata raffigurata la bambina, e gli hanno scritto: “Fossi in te denuncerei il tatuatore”, e ancora: “Dopo questo tatuaggio io lo direi all’avvocato. Fa cag..re”.

Fedez: il tatuaggio dedicato alla figlia

Fedez ha voluto compiere un gesto dedicato a sua figlia, Vittoria, ma ha finito per essere travolto da una vera e propria ondata di critiche via social.

“Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia… E poi tatuatevelo”, ha scritto il rapper, che si è fatto realizzare un tatuaggio raffigurante il volto di sua figlia Vittoria. In molti hanno lo hanno criticato per via della scelta fatta e soprattutto perché il tatuaggio in questione non sarebbe davvero somigliante al volto della piccola Vittoria. Fedez replicherà alle critiche in circolazione?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG