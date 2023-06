Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si mostrano più insieme pubblicamente. Ecco perché.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrano aver trovato una nuova armonia e la tanto agognata serenità insieme, ma per farlo entrambi hanno lasciato intendere di non essere più intenzionati a mostrarsi insieme sui social. La coppia avrebbe deciso di non dare adito ai gossip e all’attenzione dei media, così da vivere con maggiore serenità la propria storia e proteggendo la privacy dei figli.

Stefano De Martino e Belen: il rapporto con i social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver finalmente trovato la serenità insieme ma da tempo i due non si mostrano in coppia né sui social né in pubblico. Lo stesso De Martino ha confessato in una delle sue ultime interviste di voler vivere con maggiore privacy la sua storia con la showgirl, madre di suo figlio Santiago.

In tanti si chiedono se l’unione tra i due sia destinata a durare nel tempo e se, in futuro, il loro amore sarà coronato dall’arrivo di un altro bebè (sono già genitori di Santiago, e Belen ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, insieme ad Antonino Spinalbese).

