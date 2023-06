Myrta Merlino ha colto tutti di sorpresa annunciando il suo addio a La7 durante la diretta a L’Aria che tira.

A sorpresa Myrta Merlino ha annunciato il suo addio a La7 dopo 12 anni di onorato servizio e durante la diretta a L’Aria che tira ha detto:

“E adesso? Da dove comincio adesso? 12 anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo! Dodici anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l’anno, due ore e mezza tutti i giorni. Praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento di grande, grande commozione. Oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire“, ha affermato prima di ringraziare i suoi collaboratori e salutare il pubblico del programma tv.

Myrta Merlino

Myrta Merlino: l’addio a L’Aria che tira

Myrta Merlino ha stupito tutti annunciando il suo addio a La7 dopo 12 anni. La conduttrice non ha al momento svelato il perché della sua decisione né ha confessato se esisterebbero altri progetti in serbo per lei. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se la conduttrice potrà finalmente svelare i retroscena della questione tra qualche settimana.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG