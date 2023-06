Paolo Del Debbio si è sfogato via social contro le insinuazioni fatte sul suo conto per le sue parole su Barbara D’Urso.

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, Paolo Del Debbio ha avuto modo di intervistare Barbara D’Urso, a cui aveva detto: “Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto che l’hai trattenuto per tutta l’intervista“. Le sue parole avevano fatto il giro della rete e in molti hanno creduto che la sua fosse una stoccata sulle reazioni “colorite” della conduttrice. Attraverso i social lo stesso Del Debbio ha fatto chiarezza affermando:

“Siccome ho visto che era molto emozionata durante tutta l’intervista, ho detto: ‘Barbara finalmente è finita e puoi versare qualche lacrima’. Qualche idiota ha sostenuto che io volevo oltraggiarla, farle fare una brutta figura. Barbara d’Urso la stimo molto, è una professionista di primissima classe. Mai mi sarei permesso. Non l’ho mai fatto con nessuno, brutti imbecilli, di fare dei trabocchetti durante le interviste”, ha tuonato, e ancora: “Studiate un libro che vi fa bene al cervello”.

Paolo Del Debbio: lo sfogo sul conto di Barbara D’Urso

Paolo Del Debbio ha deciso di rompere il silenzio e intervenire sul conto di Barbara D’Urso che, a suo dire, non aveva affatto deriso come sostenuto da molti in questi giorni. La conduttrice era stata ospite a Dritto e Rovescio subito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e non era riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione per la scomparsa dell’ex premier (deceduto a 86 anni il 12 giugno, dopo aver combattuto a lungo contro una grave forma di leucemia).

