Chiara Ferragni si è vista costretta a rispondere agli haters che l’hanno presa di mira per le dimensioni del suo seno.

Chiara Ferragni ha più volte manifestato di essere orgogliosa del suo seno piccolo e sui social non ha perso occasione per metterlo in mostra con abiti succinti e provocati.

Nelle ultime ore l’influencer ha anche deciso di rispondere personalmente a un hater che le ha scritto “E le t*tte ‘ndo stanno?”. Sulla questione lei stessa è intervenuta affermando: “Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno dove dovrebbero stare”, e ancora: “Da sempre e per sempre rappresentante delle te**e piccole!”.

Chiara Ferragni: le critiche sul suo seno

Chiara Ferragni ha deciso di replicare personalmente contro gli haters che, nelle ultime ore, l’hanno presa di mira per via delle dimensioni del suo seno. L’influencer è stata spesso presa di mira dagli haters dei social per via del suo aspetto fisico e delle sue foto bollenti e i leoni da tastiera non hanno mancato anche di criticare le sue foto insieme ai figli.

Chiara Ferragni si è sempre difesa dalle accuse, sostenendo di voler continuare a essere sé stessa e a pubblicare liberamente le sue foto sui social. Anche questa volta l’influencer replicherà in merito alla questione?

