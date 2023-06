Manila Nazzaro si è scagliata contro i TheBorderline, gli Youtubers che hanno causato l’incidente in cui ha perso la vita un bambino.

Anche Manila Nazzaro è rimasta colpita dalla tragedia che ha visto protagonista un bambino di 5 anni, scomparso in un grave incidente d’auto causato dal gruppo di Youtubers chiamato TheBorderline. La sorella del bambino e la mamma sarebbero state ricoverate in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

“Quattro mocciosi viziati e senza cervello noleggiano un’auto di lusso con i soldi di papino e distruggono una famiglia. Vi odio profondamente”, ha tuonato l’ex Miss.

Manila Nazzaro

Manila Nazzaro contro i TheBorderline: i motivi

Manila Nazzaro si è scagliata contro il gruppo di Youtubers che ha causato il grave incidente a Casal Palocco, finendo per uccidere un bambino di 5 anni e ferendo gravemente la sua mamma e la sorellina. La notizia è stata accolta con dolore e con rabbia e in tanti, sui social, hanno dimostrato di pensarla esattamente come Manila Nazzaro per via di quanto accaduto.

