Manila Nazzaro ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e ha scagliato una frecciatina contro il suo ex, Lorenzo Amoruso.

La storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non si è conclusa nel migliore dei modi e, in queste ore, la showgirl ed ex Miss ha scagliato una frecciatina infuocata contro l’ex calciatore, a cui è stata legata per diversi anni e con cui sembrava intenzionata a metter sù famiglia.

“Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”, ha dichiarato al settimanale Confidenze.

Manila Nazzaro

Manila Nazzaro contro Lorenzo Amoruso

La storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non è finita nel migliore dei modi, e la stessa ex Miss ha dato prova di non contemplare neanche lontanamente la possibilità di tornare insieme all’ex calciatore. Al momento la Nazzaro non ha confermato né smentito le voci che la volevano insieme a Stefano Oradei e sui social si è limitata a replicare contro coloro che l’hanno insultata per via degli ultimi sviluppi relativi alla sua vita privata.

Oggi l’ex Miss sembra aver ritrovato la serenità e in tanti si chiedono se ci sarà presto un nuovo amore nella sua vita privata.

